Gülnaz Büşranur Coşkun : "Madalyalar kazanmaya yeni başladım"

18 yaşındaki milli okçu Gülnaz Büşranur Coşkun: "Hedefimizde olimpiyatlara gitmek değil, orada şampiyon olmak var"

Kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan, Avrupa Grand Prix'sinde ise dünya rekoru kıran 18 yaşındaki milli okçu Gülnaz Büşranur Coşkun'un en büyük hedefi, olimpiyat madalyası kazanmak.

Çocukluk yıllarında kick boks yapan, bu sırada ABD'li yazar Suzanne Collins'in "Açlık Oyunları" adlı romanını okuyan Gülnaz Büşranur Coşkun, kitaptaki kahramanın ok kullanmasından etkilenerek 3 yılın ardından okçuluğa yöneldi.

Samsun Okçuluk Kulübünde 12 yaşında okçuluk spor hayatına başlayan Gülnaz Büşranur, bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında yıldızlar ve gençlerde 5 birincilik kazandı.

Uluslararası turnuvalarda ise Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra takım halinde dünya ikinciliği elde eden Gülnaz Büşranur, son olarak Bulgaristan'da 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix'sinde Mete Gazoz ile 1333 puana ulaşarak dünya rekoru kırma başarısı gösterdi.

COŞKUN: "HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDAN MADALYALAR İLE DÖNMEK"

Gülnaz Büşranur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun son yıllarda önemli ivme yakaladığına dikkati çekerek, "Bu yıl özellikle okçulukta altın yılımızı yaşıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlardan madalyalar ile dönmek." dedi.

Hedefleri arasında dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunduğunu dile getiren Gülnaz Büşranur, "Madalyalar kazanmaya yeni başladım. Hedefimizde olimpiyatlara gitmek değil, orada şampiyon olmak var. Hedefimiz gerçekten çok büyük. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak madalya kazanmak istiyorum. Bu süreçte ailem bana çok büyük destek verdi." ifadelerini kullandı.