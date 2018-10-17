    17 Ekim 2018, Çarşamba

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    Badmintoncular Kıbrıs'ta şampiyon oldu

    Badmintoncular Kıbrısta şampiyon oldu
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    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () gerçekleşti.

    3 gün süren takım müsabakalarına 5 ülke katıldı. Milli badmintoncular Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş, Zeynep Akdeniz, Semih Baha Başakın, Sezgin Kelebek ve Nurullah Saraç; antrenörleri Uğur Erçetin ve Şaban Kırcalı'da milli takımı temsil etmek üzere yerlerini aldılar.
    Müsabaka sonunda ise tüm rakiplerini 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye'nin ardından ise 2'nci , 3'üncü, Makedonya 4'üncü , A takımı 5'inci , KKTC B takımı ise 6'ncı oldu.

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