Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Cömert bir ülkeyiz"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında İstanbul'da gerçekleşen Sosyal Fayda Zirvesi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç'in sunduğu programda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık'ın moderatörlüğünde konuşan Bakan Kasapoğlu, sosyal faydanın çok önemli bir konu başlığı olduğuna dikkat çekti. Amaçlarının üreten, düşünen ve analiz eden bir gençlik olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Gençliğimize güveniyoruz. Onlar bizim yarınlarımız. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bu, bizim inanç noktamızda olan bir konu. Sadece kendisi için değil başkası için de faydalı olmak çok önemli. Türk insanının genetiğinde cömertlik var. Bu anlamda da gururluyuz. İnsanımız çok özverili. Tabii ki gönüllülük, kurumsallaşma noktasında belki küresel anlamda bir eksiklik arz ediyor. O noktadaki sorunu da maalesef ölçemediğimiz için ifade edemiyoruz. Bu da bir eksiklik gibi algılanıyor. İnsanı yardım ya da gönüllülük noktasında bir eksik gibi algılanıyor ama Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi küresel çatısı olan kuruluşlarla iş birliğiyle inşallah bu eksikliği gidereceğimize inanıyorum. Çünkü bizim hamurumuzda mayamızda gönüllülük, ziyadesiyle var. İnsanımızın az önce gönüllülük konusundaki motivasyonunu ifade ettim. Bugün buradaki bu heyecan ve coşku motivasyonda gençlerimizin gönüllülük noktasındaki katılımı aslında gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizde dünyanın her noktasına dokunan kurumlarımız var"

Programın küresel anlamdaki çalışmalarının önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu çalışmaların yanı sıra bizim işbirliğimizle oluşacak sinerji, bu anlamdaki potansiyeli de ortaya çıkaracaktır. Elbette atılması gereken adımlar var. Ülkemizin dünyanın her noktasına dokunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi kurumları var. Hiç ulaşılamayan yerlere ulaşıyoruz. Bu anlamda da gerçekten son yıllarda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde insani faaliyetler noktasındaki gelişmişliğimizi, farkımızı rakamlarda ortaya koyuyor. Kendini genç hisseden herkes, bakanlığımızın paydaşıdır. Biz gençliği rakamlara boğmuyoruz. Bu çerçevede bizim gençgonulluler.gov.tr adresimizde gönüllü olmak isteyenleri buluşturan bir platformumuz var. Burası hem eğitim hem irtibat hem de potansiyeli ortaya çıkarmak için bir katkı sağlıyor. Bunu daha da canlandıracağız. İşbirliğiyle oluşturacağımız sinerji bu çalışmaları çok daha üst seviyelere taşıyacaktır" açıklamasını yaptı.



"Sanal bağımlılıkla mücadele etmeliyiz"

Özellikle gençlerdeki sanal bağımlılığa dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Sanal bağımlılıkla ayrıca mücadele etmemiz gerekiyor. Elbette sanal ortamın avantajları çok önemli, bu avantajları göz ardı etmek istemeyiz ama sanalın yanında insanlara, toprağa dokunmak gerçekten önemli. Bu çerçevede biz gençlerimizi, çocuklarımızı ve bireylerimizi hayatın gerçek yönüne dokunma konusunda da teşvik ediyoruz. Sosyal bir projemiz var. Bakanlığımızın, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'yle koordine ettiği. Bu sosyal uyum projesi çerçevesinde Suriyelilerin toplumumuza uyumu, bulundukları çevreye uyumu ve eğitimleri çerçevelerinde çalışmalar yapıyoruz. Bunu 25 ilde yapıyoruz. Daha da zenginleştirmemiz gereken bir proje. Hem ülkemiz için önemli bir proje hem de Suriyeliler için önemli bir proje. Suriyelilerin topluma uyumu, topluma kazandırılması ve bir sonraki aşamada da kendi topluluklarına fayda sağlamaları yönünde bir proje. Çok güzel sonuçlarını görüyoruz. Damla Gönüllüleri projemiz var. Çok güzel sonuçlarını gözlemlediğim bir proje. Akla gelebilecek her türlü katkıyı sağlayan, kimsesi olmayan insanların evlerini temizlemekten tutun, yoksullara yardım etmeye, açları doyurmaya, öğrencilere ders çalıştırmaya, köylerde kütüphane kurmaya, ağaç dikmeye kadar her türü güzel faaliyeti esas alan bir proje. Türkiye'de okuyan yabancı gençlerimiz de bu projenin içinde. Anadolu'nun en uzak köşelerine kadar arkadaşlarımız gidiyor, oraya yardım götürüyor, konaklıyorlar. Bu proje çok ciddi noktalara ulaştı" diyerek sözlerini tamamladı.



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