    14 Ekim 2018, Pazar

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    Toprak Razgatlıoğlu’dan büyük başarı

    Toprak Razgatlıoğlu’dan büyük başarı
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    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    ’nda bu yıl ilk kez mücadele eden sporcusu , Arjantin’de büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu, Arjantin’de düzenlenen ilk yarışı üçüncü sırada tamamladı.

    Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan 'nda bu sezon ilk kez yarışan 21 yaşındaki , sezonun 12. yarışına Arjantin'de çıktı.

    4,266 kilometrelik San Juan Villicum Pisti'nde ilk kez düzenlenen yarışa yedinci başlamasına rağmen üst düzey bir performans gösteren Razgatlıoğlu damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda kariyerinin ikinci podyumunu yaptı. sporcusu, bu şampiyonada kariyerinin ilk podyumunu 'de görmüştü.

    Yarışta ilk sırayı alan ve 'daki yarışta şampiyonluğunu ilan eden Büyük Britanyalı Jonathan Rea üst üste dokuzuncu kez kazanırken ikinci İtalyan Marco Melandri oldu.

    Arjantin'de önemli bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu puanını 136'ya çıkardı. Arjantin'deki ikinci yarış ise bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

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