    10 Ekim 2018, Çarşamba

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    Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!

    Arda Turan ile Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
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    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    forması giyen milli futbolcu , şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı.

    Futbolcu ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Hürriyet'in haberine göre; Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

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