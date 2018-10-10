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Arda Turan ile şarkıcı Berkay birbirine girdi! Burnu kırıldı!
Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı.
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Hürriyet'in haberine göre; Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.
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