Semih Saygıner Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 2018 3 Bant Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner, 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilardo oynamaya verdiği uzun aranın ardından yeniden dönen ve 4 yıl içinde dünya klasmanında 7'nciliğe yükselerek tekrar seri başı oyuncular arasına giren Saygıner, yarı final karşılaşmasında Hollandalı rakibi Dick Jaspers'a yenilerek dünya üçüncüsü oldu.

EN ÇOK KAZANAN BİLARDOCULAR LİSTESİNDE 3 TÜRK

Bu sonucun ardından Saygıner, dünyada bu yılın en çok kazanan bilardocuları listesinde 5'inci sırada yer aldı. Listede Semih Saygıner'in yanı sıra 2 Türk sporcu daha bulunuyor. Murat Naci Çoklu listede 10'uncu sırada yer alırken, Tayfun Taşdemir ise 12'nci sırada yer alıyor.