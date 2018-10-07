Semih Saygıner Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazandı

Semih Saygıner Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 2018 3 Bant Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner, 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Bilardo oynamaya verdiği uzun aranın ardından yeniden dönen ve 4 yıl içinde dünya klasmanında 7'nciliğe yükselerek tekrar seri başı oyuncular arasına giren Saygıner, yarı final karşılaşmasında Hollandalı rakibi Dick Jaspers'a yenilerek dünya üçüncüsü oldu.
EN ÇOK KAZANAN BİLARDOCULAR LİSTESİNDE 3 TÜRK
Bu sonucun ardından Saygıner, dünyada bu yılın en çok kazanan bilardocuları listesinde 5'inci sırada yer aldı. Listede Semih Saygıner'in yanı sıra 2 Türk sporcu daha bulunuyor. Murat Naci Çoklu listede 10'uncu sırada yer alırken, Tayfun Taşdemir ise 12'nci sırada yer alıyor.
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