    05 Ekim 2018, Cuma

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    Trabzonspor'da şut ve taktik çalışması

    Trabzonsporda şut ve taktik çalışması
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    Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Luis Ibanez katılmazken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Filip Novak ise takımla çalışmalarda yer aldı.

    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    ARAKLI İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    Bu arada Trabzonspor Kulübü, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketine yönelik geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yayınlanan mesajda, "Dün akşam şehrimizde etkili olan aşırı yağış sonrası Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaralanan ve maddi kayba uğrayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" denildi.

    Trabzonsporda Akhisar maçı hazırlıkları (5 ekim 2018) TRABZONSPOR'DA AKHİSAR MAÇI HAZIRLIKLARI (5 EKİM 2018)

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