    04 Ekim 2018, Perşembe

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    Kadın Milli Voleybol Takımı Küba'yı 3-1 mağlup etti!

    Filenin Sutanları Kübayı devirdi
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    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Japonya’da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki beşinci maçında karşılaştığı Küba’yı 25-12, 25-14, 23-25 ve 25-7’lik setlerle 3-1 mağlup edip, gruptan çıkarak adını bir üst tura yazdırdı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Küba maçına Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin sultanları, Japonya'nın Sapporo kentinde bulunan Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibini 25-12, 25-14, 23-25, 25-7'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki beşinci maçında üçüncü galibiyetini aldı ve 9 puanla grubunu 3. sırada bitirerek adını bir üst tura yazdırdı.

    Kırmızı-beyazlıların, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Turda rakipleri ise C Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan A.B.D., Rusya, Tayland ve Azerbaycan olacak. Milliler, 2. Turda F Grubu'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Municipal Central Gymnasium'da oynayacak.

    Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center

    Hakemler: Philippe Schürmann xx (Lihtenştayn), Anderson Caçador xx (Brezilya)

    Türkiye: Cansu xx, Eda xx, Zehra xx, Hande xx, Meliha xx, Meryem xx, Simge (L) xx, (Çağla xx, Ebrar xx, Aylin xx, Gizem (L) xx, Beyza x)

    Küba: Perez xx, Cese xx, Aguilera xx, Medina xx, Suarez xx, Sabin xx, Tamayo (L) xx (Moreno xx, Vila xx, Del Rio xx)

    Setler: 25-15, 25-14, 23-25, 25-7

    Süre: 1 saat 28 dakika (23, 21, 26, 18)

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