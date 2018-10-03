Roger Federer ile Serena Williams karşı karşıya gelecek
Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası Hopman Kupası'nda İsviçreli Roger Federer ile ABD'li Serena Williams, karşı karşıya gelecek.
Avustralya'nın Perth kentinde 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde düzenlenecek ve ülke takımlarının karşılaşacağı Hopman Kupası, tenis tarihinin en başarılı iki oyuncusunun mücadelesine sahne olacak.
İsviçre ile ABD'nin 1 Ocak'ta karşı karşıya geleceği turnuvada, tek kadınlar kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile tek erkeklerde 20 grand slam zaferi yaşayan Roger Federer maça çıkacak. Takımlar karışık kategorisinde yapılacak mücadelede Federer'e Belinda Bencic, Williams'a ise Frances Tiafoe eşlik edecek.
Serena Williams, bu sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın olaylı geçen tek kadınlar finalinde Naomi Osaka'ya kaybetmesinin ardından ilk kez bu maçla korta çıkacak.
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