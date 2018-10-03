03 Ekim 2018, Çarşamba

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Roger Federer ile Serena Williams karşı karşıya gelecek

Federer ile Serena Williams karşı karşıya gelecek
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

Teniste 2019 sezonunun açılış turnuvası 'nda İsviçreli ile ABD'li , karşı karşıya gelecek.

'nın Perth kentinde 29 Aralık-5 Ocak tarihlerinde düzenlenecek ve ülke takımlarının karşılaşacağı , tenis tarihinin en başarılı iki oyuncusunun mücadelesine sahne olacak.

İsviçre ile ABD'nin 1 Ocak'ta karşı karşıya geleceği turnuvada, tek kadınlar kariyerinde 23 şampiyonluğu bulunan ile tek erkeklerde 20 grand slam zaferi yaşayan maça çıkacak. Takımlar karışık kategorisinde yapılacak mücadelede Federer'e Belinda Bencic, Williams'a ise Frances Tiafoe eşlik edecek.

Serena Williams, bu sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın olaylı geçen tek kadınlar finalinde Naomi Osaka'ya kaybetmesinin ardından ilk kez bu maçla korta çıkacak.

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