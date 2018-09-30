    30 Eylül 2018, Pazar

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    Filenin Sultanları, Çin'e boyun eğdi

    Filenin Sultanları, Çine boyun eğdi
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    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    A Kadın Milli Takımı, FIVB Bayanlar B Grubu ikinci maçında 'e 3-0 mağlup oldu.

    Japonya'da devam eden FIVB Kadınlar 'nda mücadele eden A Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında 'e 3-0 mağlup oldu.

    Milliler, Çin karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

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