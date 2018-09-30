Filenin Sultanları, Çine boyun eğdi

A Kadın Milli Takımı, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Çin'e 3-0 mağlup oldu.

Japonya'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Kadın Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin'e 3-0 mağlup oldu.

Milliler, Çin karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.