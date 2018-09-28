    28 Eylül 2018, Cuma

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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak zorundayız"

    Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumalıyız
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    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapılan spor tesislerinin, kötü alışkanlıklardan korumak için önemli bir imkan sağladığını söyledi.

    programı çerçevesinde Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar'ı ve ilçe esnafını ziyaret eden Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

    Daha sonra Alaşehir ilçesine geçen Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Gençlik ve sadece gençleri değil, kendini genç hisseden herkesin bakanlığı olduğunu dile getirerek, "Bu yüzden spor noktasında eksiklikleri gidermek, en büyük vazifelerimizden biri. Spor tesisleşmesi noktasında en hızlı gelişen ülkelerden biriyiz. Bunu da sporu çok seven ve sporun içinden gelen bir lidere sahip olmaya borçluyuz." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın spora büyük önem verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Yaptığımız tesisler, sizlerin de desteğiyle en güzel şekilde kullanılacak. mızla, gençlerimizle dolduracağız bu tesisleri. İnsanımız da vaktini boş geçirmeyecek. Spor, herkesin her gün iştigal edindiği bir hayat aktivitesi olacak." diye konuştu.

    Kasapoğlu, sporun çocukları zararlı alışkanlıklardan koruma yönüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Bu anlamda sizlere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı bağımlılıklardan, boş zaman geçirmekten ve kötü alışkanlıklardan korumak zorundayız. Bu vesileyle yapacağımız spor tesisleri, çocuklarımızı bu alışkanlıklardan korumak, kötülükleri yenmek için en büyük imkan. Bu imkanı da sizlerin en güzel şekilde değerlendireceğinizden hiç şüphemiz yok. "

    Alaşehir'in ardından Sarıgöl ilçesine geçen Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği organizasyonda vatandaşlara seslendi.

    İki günlük Manisa programında 10 ilçeyi ziyaret ettiğini belirten Kasapoğlu, millete hizmet parolasıyla yola çıktıklarını, Manisalılara daha iyi hizmet etmek için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi.

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