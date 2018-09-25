    25 Eylül 2018, Salı

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    Başkan Erdoğan'dan Ayşe Begüm'e tebrik telgrafı

    Başkan Erdoğandan Ayşe Begüme tebrik telgrafı
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    Giriş Tarihi: 25.09.2018

     , altın madalyalı sporcu 'ya tebrik telgrafı gönderdi.

    , 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu 'ya tebrik telgrafı gönderdi.

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