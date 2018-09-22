Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST İstanbul'da Formula aracı ve F-16 uçağını geride bırakan Kenan Sofuoğlu'na ödülünü Başkan Erdoğan verdi.

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı ünvanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanının en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı.

Yarışa dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından, SOLOTÜRK F-16'ya, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R'den Tesla PL 1000DL'ye kadar 7 sıradışı araç katıldı.

Yarış pistlerinde ilk kez bir araya gelen araçların yarışı izleyicilere görsel bir şov yaşattı.

Tarihi yarışta Kawasaki motosikleti AK Parti Milletvekili ve eski dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Tesla'yı ünlü sürücü Emma Kimilainen, Formula 1 aracını ise takımın test pilotlarından Jake Denniskullandı.

402 metrelik pistte gerçekleşen dev yarışı 9,43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu kazandı.

Sofuoğlu, formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu.

Ayrıca Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan Kenan Sofuoğluda F16 ve Red Bull Racing Formula 1 aracıyla yarışarak hayalini gerçekleştirdi.

ÖDÜLÜ ERDOĞAN VERDİ

Yarışı 9,43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu'na ödülü Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi.