Federer-Djokovic çifti ilk maçını kaybetti
Laver Kupası'nda erkekler tenisinin eski dünya 1 numaraları İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic, çift olarak katıldıkları ilk maçı kaybetti.
Bu yıl ABD'nin Chicago kentinde ikinci kez düzenlenen organizasyonda dünya 2 numarası Federer ve 3 numarası Djokovic, ilk gün çiftler kategorisinde oynadıkları maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa takımı adına mücadele eden Federer-Djokovic çifti, dünya takımından ABD'li Jack Sock ve Güney Afrikalı Kevin Anderson ikilisine 6-7, 6-3 ve 10-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.
Turnuvanın ilk günündeki tekler kategorisi maçlarında ise Avrupa takımı üçte üç yapmayı başardı. Bulgar Grigor Dimitrov, ABD'li Frances Tiafoe karşısında 2-0 (6-1, 6-4) geldi. Büyük Britanyalı Kyle Edmund, Jack Sock'ı 6-4, 5-7 ve 10-6 sona eren setlerle 2-1 mağlup etti. Belçikalı David Goffin de Arjantinli Diego Schwartzman'a 6-4, 4-6 ve 11-9'luk setlerle 2-1 üstünlük sağladı.
Erkeklerde 14 tenisçinin yer aldığı Laver Kupası'nda Avrupa ve dünya olarak iki takım mücadele ediyor. Avrupalı ve diğer ülkelerden tenisçiler, birbirleriyle yaptıkları maçların sonunda takımları adına puan topluyor.
Üç gün sürecek organizasyonda, Avrupa takımının 3-1 üstünlüğü bulunuyor.
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