MotoGPde heyecan İspanyada sürecek

21 Eylül 2018, Cuma
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MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek
Giriş Tarihi: 21.09.2018
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül Pazar günü düzenlenecek.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirileceği yarış, pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
Geride kalan 13 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 221 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 154
3. Valentino Rossi (İtalya): 151
4. Jorge Lorenzo (İspanya): 130
5. Maverick Vinales (İspanya): 124
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