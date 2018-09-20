Ronaldonun kız kardeşinden kırmızı kart tepkisi

Juventus formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Cristiano Ronaldo maçın 29. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan atılmış, saha kenarına giderken gözyaşlarına hakim olamamıştı.



Bir yandan, Ronaldo'ya gösterilen kartın doğruluğu tartışılırken futbolseverler de sosyal medyadan hakemin kararına büyük tepki gösterdi.

Taraftarlar ağırlıklı olarak, 33 yaşındaki yıldız oyuncunun kırmızı kartı hakedecek bir hareket yapmadığını ifade etti, sosyal medyada çeşitli 'hashtag'ler oluşturuldu...

Ronaldo'nun oyundan atılmasına ilk tepkiyi gösterenlerden biri de şüphesiz, kız kardeşi Katia Aveiro oldu.

Instagram hesabından Ronaldo fotoğrafı paylaşan Aveiro altına da "Futbol için utanç verici bir olay. Adalet yerini bulacak. Ağabeyimi yok etmek istiyorlar ama Tanrı asla uyumaz. Bu gözyaşlarının bedeli ağır olacak. Seni yıkmak istiyorlar ama başaramayacaklar" yazdı.



