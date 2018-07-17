    17 Temmuz 2018, Salı

    DİĞER

    Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti

    Yıldırım Demirören, Bakan Kasapoğlunu ziyaret etti
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Başkanı , 'nu ziyaret etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Demirören ve federasyonun yönetim kurulu üyelerinin, Bakan Kasapoğlu'na yeni görevini tebrik etmek için ziyarette bulunduğu belirtildi.

    Demirören'in Bakan Kasapoğlu'na, üzerinde Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı logosu ve sloganı bulunan A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Hırvatistan şampiyon gibi karşılandı! Hırvatistan 'şampiyon' gibi karşılandı!
    Djokovicin kupa hasreti Wimbledonda bitti Djokovic'in kupa hasreti Wimbledon'da bitti
    Başkan Erdoğan: 15 Temmuzu unutmayacağız! Başkan Erdoğan: 15 Temmuz'u unutmayacağız!
    BİZE ULAŞIN