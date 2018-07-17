17 Temmuz 2018, Salı
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Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti
Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Demirören ve federasyonun yönetim kurulu üyelerinin, Bakan Kasapoğlu'na yeni görevini tebrik etmek için ziyarette bulunduğu belirtildi.
Demirören'in Bakan Kasapoğlu'na, üzerinde Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı logosu ve sloganı bulunan A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.
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