    15 Temmuz 2018, Pazar

    DİĞER

    Wimbledon'da Novak Djokovic şampiyon oldu

    Novak Djokovic şampiyon oldu
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 3-0 yenen Sırp , şampiyon oldu.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon erkeklerde şampiyon belli oldu. Finalde Sırp ile Güney Afrikalı Kevin Anderson ile karşılaştı. Djokovic, Anderson'u setlerde 6-2, 6-2 ve 7-6 yenerek Wimbledon'da 4. kez şampiyon oldu. Djokovic, bu turnuvada daha önce 2011, 2014 ve 2015 yıllarında şampiyonluğa ulaşırken, 2013 yılında ise ikinci olmuştu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Kırkpınar’ın Başpehlivanı Orhan Okulu Kırkpınar’ın Başpehlivanı Orhan Okulu
    Wimbledon yarı finalinde tarih yazıldı Wimbledon yarı finalinde tarih yazıldı
    Wimbledonda Djokovic-Nadal maçına erteleme Wimbledon'da Djokovic-Nadal maçına erteleme
    BİZE ULAŞIN