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    Wimbledon'da Djokovic-Nadal maçına erteleme

    Wimbledonda Djokovic-Nadal maçına erteleme
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    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası 'da tek erkeklerde ile Sırbistanlı arasındaki yarı final karşılaşması, saat kuralı nedeniyle ertelendi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın on birinci gününün ikinci maçında, dünya 1 numarası İspanyol Nadal ile 12 numaralı seribaşı Sırbistanlı Djokovic karşılaştı.

    Djokovic, 7'nci oyunda Nadal'ın servisini kırarak ilk seti 6-4 aldı. Çabuk toparlanan Nadal, etkili "backhand"lerinin yardımıyla Djokovic'in servisini iki kez kırarak ikinci seti 6-3 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

    Üçüncü sette iki tenisçi de birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, 6-6 beraberliğin ardından karşılaşma tie-break'e gitti. Bu bölümde daha az basit hata yapan Djokovic, tie-break'i 11-9, seti ise 7-6 alarak 2-1 öne geçti.

    'ın saat kuralı gereği maç bugüne ertelendi. Turnuvada, yerel saatin 23.00'ü geçmesinin ardından maçlar kurallar gereği sonraki güne erteleniyor.

    Günün tek erkeklerdeki ilk yarı final maçında Güney Afrikalı tenisçi , ABD'li John Isner'i 7-6, 6-7, 6-7, 6-4 ve 26-24'lük setlerin ardından 3-2 yenerek ilk finalist olmuştu. 6 saat 36 dakika sürerek grand slam ve turnuva tarihinin en uzun ikinci maçı konumuna gelen mücadele, Djokovic ile Nadal arasındaki maçın planlanandan çok daha geç başlamasına yol açmıştı.

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