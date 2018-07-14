    15 Ekim 2018, Pazartesi

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    Kevin Anderson,  ABD'li John Isner'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi

    Wimbledon yarı finalinde tarih yazıldı
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    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    'ın 11'inci gününde tek erkeklerde ,  ABD'li John Isner'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

    Tarihin aynı gün tamamlanan en uzun süren tenis maçı Güney Afrikalı 'ın Amerikalı rakibi John Isner arasında oynandı.

    Anderson 5'inci setti 26-24, maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11'inci gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan tek erkeklerde Dünya 8 numarası Kevin Anderson, ABD'li John Isner'i 7-6, 6-7,6-7,6-4 ve 26-24'lük setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu.

    "WİMBLEDON'DA REKOR KIRILDI"

    İki tenisçinin inanılmaz bir mücadele verdiği karşılaşma 6 saat 36 dakika sürdü. Tarihe aynı gün sonuçlanan en uzun oynanan karşılama olarak geçen maçın sonunda finale yükselen taraf Güney Afrikalı Kevin Anderson oldu.
    Kevin Anderson finalde Rafael Nadal- Novak Djokovic maçının galibiyle karşılaşacak.

    2010 YILINDAKİ KARŞILAŞMA ÜÇ GÜNDE 11 SAAT BEŞ DAKİKA TAMAMLANMIŞTI

    Tarihin en uzun süren tenis maçı, daha önce 'da 2010 yılında yine Amerikalı John Isner ile Fransız rakibi Nicolas Mahut arasında oynanmıştı. Maç üç günde toplam 11 saat beş dakikada tamamlanmıştı.

    Wimbledon Tenis Turnuvası'nda üç gün boyunca süren karşılaşma, tüm zamanların en uzun tenis maçı, en uzun set, bir maçta ve bir sette oynanan en çok oyun, en uzun süren oyun ve en çok sayıdaki ace rekorlarını bir daha erişilmesi güç noktalara taşımıştı.



    Kaynak: DHA
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