Kevin Anderson, ABD'li John Isner'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi
Wimbledon'ın 11'inci gününde tek erkeklerde Kevin Anderson, ABD'li John Isner'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Tarihin aynı gün tamamlanan en uzun süren tenis maçı Güney Afrikalı Kevin Anderson'ın Amerikalı rakibi John Isner arasında oynandı.
Anderson 5'inci setti 26-24, maçı da 3-2 kazanmayı başardı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11'inci gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan tek erkeklerde Dünya 8 numarası Kevin Anderson, ABD'li John Isner'i 7-6, 6-7,6-7,6-4 ve 26-24'lük setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu.
"WİMBLEDON'DA REKOR KIRILDI"
İki tenisçinin inanılmaz bir mücadele verdiği karşılaşma 6 saat 36 dakika sürdü. Tarihe aynı gün sonuçlanan en uzun oynanan karşılama olarak geçen maçın sonunda finale yükselen taraf Güney Afrikalı Kevin Anderson oldu.
Kevin Anderson finalde Rafael Nadal- Novak Djokovic maçının galibiyle karşılaşacak.
2010 YILINDAKİ KARŞILAŞMA ÜÇ GÜNDE 11 SAAT BEŞ DAKİKA TAMAMLANMIŞTI
Tarihin en uzun süren tenis maçı, daha önce Wimbledon'da 2010 yılında yine Amerikalı John Isner ile Fransız rakibi Nicolas Mahut arasında oynanmıştı. Maç üç günde toplam 11 saat beş dakikada tamamlanmıştı.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda üç gün boyunca süren karşılaşma, tüm zamanların en uzun tenis maçı, en uzun set, bir maçta ve bir sette oynanan en çok oyun, en uzun süren oyun ve en çok sayıdaki ace rekorlarını bir daha erişilmesi güç noktalara taşımıştı.
Kaynak: DHA
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