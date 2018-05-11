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    11 Mayıs 2018, Cuma

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    Rafael Nadal 34 yıllık rekoru kırdı

    Nadal 34 yıllık rekoru kırdı
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    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Tek erkeklerde dünya 1 numarası , Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Diego Schwartzman'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen turnuvanın üçüncü turunda Arjantinli Schwartzman ile karşılaşan Nadal, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

    Bu sonucun ardından İspanyol Nadal, tek tip kortta kaybetmeden en çok set kazanan oyuncu unvanını eski ABD'li tenisçi John McEnroe'nun elinden aldı. McEnroe, 1984 yılında çim kortta kaybetmeden 49 set kazanırken, Nadal ise toprak kortta bu rakamı 50'ye çıkardı.

    İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşacak.

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