Formula 1’de heyecan İspanya’da yaşanacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 5. etabı bu hafta sonu İspanya'da yapılacak.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan İspanya'da devam edecek. Barselona şehrinde düzenlenecek yarışlar, 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, ana yarış ise 13 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da yapılacak.Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 70 puan2- Sebastian Vettel (Almanya): 663- Kimi Raikkonen (Finlandiya): 484- Valtteri Bottas (Finlandiya): 405- Daniel Ricciardo (Avustralya): 371- Ferrari: 114 puan2- Mercedes: 1103- Red Bull: 554- McLaren: 365- Renault: 35