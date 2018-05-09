Özkan Baltacı: "Kışın attığım dereceler, yaz için beni umutlandırıyor"

Milli çekiççi Özkan Baltacı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini ve tempoyu her geçen gün artırdıklarını belirterek, "Kışın attığım dereceler, yaz için beni umutlandırıyor." dedi.

Özkan Baltacı, yaptığı açıklamada, seneye Mersin'de düzenlenen Kış Şampiyonası Kupası 2. ayak yarışlarıyla başladıklarını ifade ederek, "Sezonu 76 metre gibi güzel bir dereceyle açtım. Kışın atılan dereceler, yaz mevsimiyle daha da yükselir. Kış mevsiminde, havaların soğuk olması ve antrenmanların yoğunluğu, atışlarımızı etkiliyor. Yazın çok daha iyi dereceler elde edeceğime inanıyorum." diye konuştu.

Atmalar branşında sporcuların gününde olmasının sonuçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Özkan, "Açıkçası kış yarışlarında iyi mücadele ettim. Benim için çok güzel bir başlangıç oldu. Attıklarımın hepsi hedeflediğim derecelerdi. Bir önceki yaz attığım dereceleri, bu sene kışın attım. Bunlar da bize güzel şeyleri müjdeliyor." ifadelerini kullandı.

"BERLİN'DE KÜRSÜNÜN İLK İKİ BASAMAĞINDA BİRLİKTE YER ALIRIZ"

Milli çekiççi Özkan, kış aylarını hava şartları nedeniyle Antalya'da geçirdiklerini, Avrupa Şampiyonası öncesinde ise son kamplarını Bolu'da yapacaklarını söyledi.

Kış ve yaz mevsimlerinde farklı antrenmanlar yaptıklarını dile getiren milli sporcu, şöyle devam etti:

"Yaz sezonu için kampımızı Bolu'da gerçekleştireceğiz. Dünya ve Avrupa şampiyonalarına genelde Bolu'da hazırlanıyoruz. Tüm çalışmalarımız ve konsantrasyonumuz Berlin'de düzenlenecek şampiyonaya yöneldi. 2016 Avrupa ve 2017 Dünya Şampiyonası'nda finalde yarıştım. Şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası daha var. Artık madalya kazanma zamanı diyorum. Tüm hazırlıklarımı da kürsüde yer alabilmek üzerine yapıyorum."

Avrupa Şampiyonası için Eşref Apak ile antrenmanlar yapacaklarını dile getiren milli çekiççi, "Onunla zaten sürekli iletişim halindeyiz ve birbirimizle sürekli bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Şimdi de kampta bir araya geleceğiz. Eşref Apak, zamanında benim ustalığımı yapmış dünya çapında bir sporcu. Umuyorum ki Berlin'de kürsünün ilk iki basamağında birlikte yer alırız. Şundan eminim ki Avrupa Şampiyonası zorlu geçeceği kadar seyir zevki açısından da tüm sporseverlere keyifli anlar yaşatacak." değerlendirmesinde bulundu.