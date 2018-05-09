Kenan Sofuoğlu: "Türk bayrağını genç sporcularımız dalgalandıracak"

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan ve hafta sonu İtalya'da düzenlenecek etabın ardından kariyerini tamamlayacak olan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 20 yıllık spor hayatında birçok gencin bu spora yönelmesine vesile olduğunu, Türk bayrağını genç sporcuların dalgalandıracağını belirtti.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kenan, "Cumhurbaşkanımın isteği ve ailemle de yaptığım istişareler üzerine yarış kariyerimi, 12-13 Mayıs'ta İtalya'da yapacağım jübileyle noktalayacağım, Allah'a şükürler olsun, 20 yıllık spor hayatımda 5 kez şampiyonluk nasip oldu. 20 yıllık spor hayatımda birçok gencin bu spora yönelmesine vesile olduk. Sıra onlarda, Türk bayrağını genç sporcularımız dalgalandıracak." ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar da kariyerine birçok şampiyonluk sığdıran Kenan Sofuoğlu'na yeni hayatında başarılar diledi.

Kenan Sofuoğlu'nun her yarışını takip ettiklerini belirten Alemdar, şu ifadeleri kullandı:

"Ama yarış sonrası kazandığı birincilikler hep göğsümüzü kabarttı. O ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun her zaman başarılara imza atacaktır. Spor bilgisi ve engin tecrübesiyle nice gençlerin yetişmesine katkı sunacak ve nice şampiyonlara ışık tutacaktır. Son kez piste çıktığında tüm hemşehrilerinin duası, Kenan Sofuoğlu'nun yanında olacak. Jübilesini birincilikle taçlandıracağına inanıyorum."