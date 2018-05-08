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    08 Mayıs 2018, Salı

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    Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

    Naim Süleymanoğlunun mezarı açılacak
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    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    4 Temmuz saat 10'da 'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak

    Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle 'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

    Habertürk'ün haberine göre, Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

    DNA BULUNAMAZSA NAİM'İN MEZARI AÇILACAK

    Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye'de avukatlara vekâlet vererek ünlü cinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

    Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

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