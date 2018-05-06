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    06 Mayıs 2018, Pazar

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    TEB BNP Paribas İstanbul Open şampiyonu McLachlan-Monroe çifti

    İstanbul Openda şampiyon McLachlan-Monroe çifti
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    Giriş Tarihi: 06.05.2018

    TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda Japon Ben McLachlan ve ABD'li Nicholas Monroe çiftini 2-1 yenen Büyük Britanyalı Dominic Inglot ile İsveçli Robert Lindstedt ikilisi, çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

    Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasının çiftler finalinde, McLachlan-Monroe ikilisi ile Inglot-Lindstedt çifti karşı karşıya geldi.

    Bir saat 22 dakika süren mücadelede rakiplerini 3-6, 6-3 ve 10-8 mağlup eden Inglot-Lindstedt çifti, şampiyon oldu.

    Inglot-Lindstedt ikilisine, maçın ardından düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

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