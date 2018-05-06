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    06 Mayıs 2018, Pazar

    DİĞER

    Taha Akgül, Avrupa şampiyonu

    Taha Akgül, Avrupa şampiyonu
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda , Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 2-1 yenerek 6. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda , altın madalya kazandı. Kaspiysk kentinde 7 gün süren şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu olarak Türk sporcular arasında serbest stilde kendisine ait rekoru geliştirdi.

    Taha Akgül'ün altın madalya kazandığı bu kategoride bronz madalyalar ise Polonyalı Robert Baran ve Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'un oldu.

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