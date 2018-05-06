06 Mayıs 2018, Pazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Soner Demirtaş’a tebrik
Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'a tebrik telgrafı gönderdiği ifade edildi.
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