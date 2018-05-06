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    06 Mayıs 2018, Pazar

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Soner Demirtaş’a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirtaş’a tebrik
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Cumhurbaşkanı , Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ’a tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 'a tebrik telgrafı gönderdiği ifade edildi.

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