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    06 Mayıs 2018, Pazar

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül’ü ve VakıfBank'ı kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül’ü ve VakıfBankı kutladı
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    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Cumhurbaşkanı , Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ’e ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'a tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanı , CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ve Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi için tebrik mesajı yayınladı.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan Taha Akgül için yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

    VakıfBank için yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri kullanıldı.

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