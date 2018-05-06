;
    06 Mayıs 2018, Pazar

    DİĞER

    Bakan Osman Aşkın Bak’tan Vakıfbank’a tebrik

    Bakan Bak’tan Vakıfbank’a tebrik
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı , CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon olan Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

    Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bakan , 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de CS Volei Alba Blaj'ı 25-17, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek dördüncü kez şampiyon olan VakıfBank'ı, tebrik mesajı yayımlayarak kutladı.

    Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum. 4. kez Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi tekrar sevince boğan kulübümüz bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımızı kulüp yöneticileri antrenörlerini ve camiayı tebrik ediyorum."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirtaş’a tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Demirtaş’a tebrik
    Taha Akgül, Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Avrupa şampiyonu
    VakıfBank, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu VakıfBank, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
    BİZE ULAŞIN