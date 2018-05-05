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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

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    VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

    VakıfBank Şampiyonlar Liginde finalde
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    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi Final Four mücadelsinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 mağlup eden finale yükseldi.

    Dörtlü Finali'nde , Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te günün ilk maçında İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano ile VakıfBank karşılaştı. Sala Polivalenta'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakibini 3-2 mağlup eden VakıfBank, finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Sarı siyahlı ekip üst üste 3, toplamda ise 8 kere finale yükselme başarısı sergiledi.

    Günün ikinci karşılaşmasında saat 19.00'da Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadelenin kazananı yarın oynanacak final müsabakasında VakıfBank'ın rakibi olacak.

    SALON: Sala Polivalenta

    HAKEMLER: Zsolt Mezeffy (Macarsitan), Mario Bernaola (İspanya)

    IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Bricio Ramos, Melandri, Fabris, Hil, Danesi, Wolosz, (De Gennaro, Cella, De Kruijf)

    VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Thing Shu, Zehra Güneş (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Kübra Akman Çalışkan, Melis Gürkaynak)

    SETLER: 22-25, 21-25, 25-17, 25-15, 14-16

    SÜRE: 134 dakika (27, 30, 31, 24, 22)

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