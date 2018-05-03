Evin Demirhandan bronz madalya

Milli güreşçi Evin Demirhan, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonda Evin, bronz madalya müsabakasında İspanyol Aintzane Gorria Goni ile karşılaştı.

Kaspiysk kentindeki şampiyonanın 4. günündeki ilk madalya maçında son dünya üçüncüsü Evin, İspanyol güreşçiyi 1 dakika 16 saniyede tuş etti.

Kadınlar 50 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkan Evin, Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını aldı.

Evin Demirhan, yaptığı açıklamada, büyüklerde ilk madalyasını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Dünya Şampiyonası'nın ardından burada da üçüncü oldum. Takım halinde Avrupa Şampiyonası'na güzel başladık. İlk madalyayı ben kazandım. İyi bir şampiyona geçiriyoruz. Umarım güzel noktalar ve tarihi bir başarı elde ederiz." diye konuştu.

Çeyrek finalde Ukraynalı Oksana Livach'ı yenen Evin Demirhan, yarı finalde Rumen Emilia Alina Vuc'a mağlup olmuştu.

Bu sıklette altın madalyayı Azerbaycanlı Mariya Stadnik kazanırken, Rumen Vuc gümüş madalya elde etti. Diğer bronz madalyayı ise Rus Milana Dadasheva aldı.

BESTE FİNAL ŞANSINI KAYBETTİ

Milli sporcu Beste Altuğ, kadınlar 72 kilo yarı finalinde İsveçli Anna Jenny Eva Maria Fransson'a tuşla yenildi.

Beste, yarın Fransız Cynthia Vanessa Vescan ile bronz madalya mücadelesi verecek.

53 kilo çeyrek finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu Vanesa Kaladzinskaya'ya yenilen Aysun Ergen, Belaruslu güreşçinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti.

Aysun, bronz madalya maçı yapmak için yarın repesajda Letonyalı Karalina Tjapko'yu geçmeye çalışacak.

Milli güreşçilerden Mehlika Öztürk, Derya Bayhan ve Aslı Tuğcu ise şampiyonaya veda etti.