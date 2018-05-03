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    03 Mayıs 2018, Perşembe

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    Elif Jale Yeşilırmak, altın madalya kazandı

    Elif Jale Yeşilırmak, altın madalya kazandı
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    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda mücadele eden , Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4'üncü gününde , Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

    Kadınlar 59 kiloda üçüncülük kürsüsüne ise Azerbaycanlı Tetiana Omelchenko ve Rus Svetlana Lipatova çıktı.

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