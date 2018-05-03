03 Mayıs 2018, Perşembe
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif Jale Yeşilırmak'a tebrik
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Elif Jale Yeşilırmak'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Elif Jale Yeşilırmak'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
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