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    03 Mayıs 2018, Perşembe

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif Jale Yeşilırmak'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yeşilırmaka tebrik
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    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Cumhurbaşkanı , Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kiloda Bulgar Mimi Nikolova Hristova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan 'ı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz 'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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