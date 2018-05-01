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    01 Mayıs 2018, Salı

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Rıza Kayaalp’e tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayaalp’e tebrik
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    Giriş Tarihi: 01.05.2018

    , Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu ’e tebrik telgrafı gönderdi.

    Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan 'e bir tebrik de Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

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