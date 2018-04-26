Kadınlar Voleybol Liginde şampiyon VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı beşinci maç sonunda 3-2 ile geçerek tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan serinin beşinci ve son karşılaşmasına iyi başlayan VakıfBank, ilk iki seti 25-23'lük skorlarla önde tamamlayarak maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı. Sarı-siyahlılar, üçüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-0, seriyi de 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.

Finalde eşleştiği normal sezon lideri Eczacıbaşı VitrA'ya karşı ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, ikinci mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetti ve seride 1-1 eşitlik oldu. Üçüncü müsabakada rakibine 3-2 mağlup olarak seride geriye düşen VakıfBank, dördüncü karşılaşmayı 3-0 ile geçerek seriyi son maça taşıdı. Beşinci ve son karşılaşmada da rakibine 3-0 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, şampiyonluğunu ilan etti.

10. KEZ ŞAMPİYON

Eczacıbaşı VitrA'yı seride 3-2 ile geçen VakıfBank, tarihindeki 10. şampiyonluğunu yaşadı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 10. şampiyonluğunu kazandı.

ŞAMPİYONLAR

Kadın voleybolunda 34 sezonun şampiyonları şunlar:

Sezon Şampiyon 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Eczacıbaşı 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Emlak Bankası 1990-1991 Emlak Bankası 1991-1992 VakıfBank 1992-1993 Güneş Sigorta 1993-1994 Eczacıbaşı 1994-1995 Eczacıbaşı 1995-1996 Emlak Bankası 1996-1997 VakıfBank 1997-1998 VakıfBank 1998-1999 Eczacıbaşı 1999-2000 Eczacıbaşı 2000-2001 Eczacıbaşı 2001-2002 Eczacıbaşı 2002-2003 Eczacıbaşı 2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta 2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta 2005-2006 Eczacıbaşı 2006-2007 Eczacıbaşı 2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva 2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem 2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem 2011-2012 Eczacıbaşı VitrA 2012-2013 VakıfBank 2013-2014 VakıfBank 2014-2015 Fenerbahçe Grundig 2015-2016 VakıfBank 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 VakıfBank