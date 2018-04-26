Kadınlar Voleybol Liginde şampiyon VakıfBank

Kadınlar Voleybol Ligi'nde şampiyon VakıfBank
Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı beşinci maç sonunda 3-2 ile geçerek tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan serinin beşinci ve son karşılaşmasına iyi başlayan VakıfBank, ilk iki seti 25-23'lük skorlarla önde tamamlayarak maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı. Sarı-siyahlılar, üçüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-0, seriyi de 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.
Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.
Finalde eşleştiği normal sezon lideri Eczacıbaşı VitrA'ya karşı ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, ikinci mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetti ve seride 1-1 eşitlik oldu. Üçüncü müsabakada rakibine 3-2 mağlup olarak seride geriye düşen VakıfBank, dördüncü karşılaşmayı 3-0 ile geçerek seriyi son maça taşıdı. Beşinci ve son karşılaşmada da rakibine 3-0 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, şampiyonluğunu ilan etti.
10. KEZ ŞAMPİYON
Eczacıbaşı VitrA'yı seride 3-2 ile geçen VakıfBank, tarihindeki 10. şampiyonluğunu yaşadı.
Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.
Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.
VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 10. şampiyonluğunu kazandı.
ŞAMPİYONLAR
Kadın voleybolunda 34 sezonun şampiyonları şunlar:
|Sezon
|Şampiyon
|1984-1985
|Eczacıbaşı
|1985-1986
|Eczacıbaşı
|1986-1987
|Eczacıbaşı
|1987-1988
|Eczacıbaşı
|1988-1989
|Eczacıbaşı
|1989-1990
|Emlak Bankası
|1990-1991
|Emlak Bankası
|1991-1992
|VakıfBank
|1992-1993
|Güneş Sigorta
|1993-1994
|Eczacıbaşı
|1994-1995
|Eczacıbaşı
|1995-1996
|Emlak Bankası
|1996-1997
|VakıfBank
|1997-1998
|VakıfBank
|1998-1999
|Eczacıbaşı
|1999-2000
|Eczacıbaşı
|2000-2001
|Eczacıbaşı
|2001-2002
|Eczacıbaşı
|2002-2003
|Eczacıbaşı
|2003-2004
|VakıfBank Güneş Sigorta
|2004-2005
|VakıfBank Güneş Sigorta
|2005-2006
|Eczacıbaşı
|2006-2007
|Eczacıbaşı
|2007-2008
|Eczacıbaşı Zentiva
|2008-2009
|Fenerbahçe Acıbadem
|2009-2010
|Fenerbahçe Acıbadem
|2010-2011
|Fenerbahçe Acıbadem
|2011-2012
|Eczacıbaşı VitrA
|2012-2013
|VakıfBank
|2013-2014
|VakıfBank
|2014-2015
|Fenerbahçe Grundig
|2015-2016
|VakıfBank
|2016-2017
|Fenerbahçe
|2017-2018
|VakıfBank
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