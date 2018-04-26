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    26 Nisan 2018, Perşembe

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    Kadınlar Voleybol Ligi'nde şampiyon VakıfBank

    Kadınlar Voleybol Liginde şampiyon VakıfBank
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    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında 'yı 3-0 mağlup eden 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

    Voleybol play-off final serisinde , 'yı beşinci maç sonunda 3-2 ile geçerek tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan serinin beşinci ve son karşılaşmasına iyi başlayan VakıfBank, ilk iki seti 25-23'lük skorlarla önde tamamlayarak maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı. Sarı-siyahlılar, üçüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-0, seriyi de 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

    Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.

    Finalde eşleştiği normal sezon lideri Eczacıbaşı VitrA'ya karşı ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, ikinci mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetti ve seride 1-1 eşitlik oldu. Üçüncü müsabakada rakibine 3-2 mağlup olarak seride geriye düşen VakıfBank, dördüncü karşılaşmayı 3-0 ile geçerek seriyi son maça taşıdı. Beşinci ve son karşılaşmada da rakibine 3-0 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, şampiyonluğunu ilan etti.

    10. KEZ ŞAMPİYON

    Eczacıbaşı VitrA'yı seride 3-2 ile geçen VakıfBank, tarihindeki 10. şampiyonluğunu yaşadı.

    Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

    Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

    VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

    VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 10. şampiyonluğunu kazandı.

    ŞAMPİYONLAR

    Kadın voleybolunda 34 sezonun şampiyonları şunlar:

    SezonŞampiyon
    1984-1985Eczacıbaşı
    1985-1986Eczacıbaşı
    1986-1987Eczacıbaşı
    1987-1988Eczacıbaşı
    1988-1989Eczacıbaşı
    1989-1990Emlak Bankası
    1990-1991Emlak Bankası
    1991-1992VakıfBank
    1992-1993Güneş Sigorta
    1993-1994Eczacıbaşı
    1994-1995Eczacıbaşı
    1995-1996Emlak Bankası
    1996-1997VakıfBank
    1997-1998VakıfBank
    1998-1999Eczacıbaşı
    1999-2000Eczacıbaşı
    2000-2001Eczacıbaşı
    2001-2002Eczacıbaşı
    2002-2003Eczacıbaşı
    2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta
    2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta
    2005-2006Eczacıbaşı
    2006-2007Eczacıbaşı
    2007-2008Eczacıbaşı Zentiva
    2008-2009Fenerbahçe Acıbadem
    2009-2010Fenerbahçe Acıbadem
    2010-2011Fenerbahçe Acıbadem
    2011-2012Eczacıbaşı VitrA
    2012-2013VakıfBank
    2013-2014VakıfBank
    2014-2015Fenerbahçe Grundig
    2015-2016VakıfBank
    2016-2017Fenerbahçe
    2017-2018VakıfBank

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