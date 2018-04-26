;
    26 Nisan 2018, Perşembe

    DİĞER

    Bakan Osman Aşkın Bak’tan Vakıfbank’a tebrik mesajı

    Bakan Bak’tan Vakıfbank’a tebrik
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Gençlik ve Spor Bakanı , 2017-2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

    Gençlik ve Spor Bakanı , 2017-2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Kadın Voleybol Takımı için kutlama mesajı yayınladı.

    Bakan Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajı şöyle:

    "Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 34. kez oynanan 2017-2018 Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde şampiyon olma başarısı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. 10. kez mutlu sona ulaşan VakıfBank'ın şampiyonluğunda emeği geçen başta oyuncular olmak üzere teknik ve idari kadroyu gönülden kutluyorum. Ayrıca, sezon boyunca mücadele eden ve biz sporseverlere güzel bir voleybol ligi izleme imkanı veren tüm kulüplerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyorum."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Kadınlar Voleybol Liginde şampiyon VakıfBank Kadınlar Voleybol Ligi'nde şampiyon VakıfBank
    Ayla Aksu, İstanbul Cupta çeyrek finalde Ayla Aksu, İstanbul Cup'ta çeyrek finalde
    Osmanlıspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor Osmanlıspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor
    BİZE ULAŞIN