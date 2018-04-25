Vestel Venus Sultanlar Liginde şampiyon belli oluyor

25 Nisan 2018, Çarşamba
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Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme, 2-2'lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci maçına taşındı. Sezonun derbisinde gülen taraf kupayı müzesine götürecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Giriş Tarihi: 25.04.2018
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank maçıyla belirlenecek.
Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme, 2-2'lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci maçına taşındı. Sezonun derbisinde gülen taraf kupayı müzesine götürecek.
Eczacıbaşı VitrA, play-off final serisinin 5. maçında yarın saat 18.00'de VakıfBank'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.
Karşılaşmayı kazanan ekip Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak.
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