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    25 Nisan 2018, Çarşamba

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    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

    Vestel Venus Sultanlar Liginde şampiyon belli oluyor
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    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın oynanacak ile maçıyla belirlenecek.

    ve arasındaki büyük çekişme, 2-2'lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci maçına taşındı. Sezonun derbisinde gülen taraf kupayı müzesine götürecek.

    ​Eczacıbaşı VitrA, play-off final serisinin 5. maçında yarın saat 18.00'de VakıfBank'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.
    Karşılaşmayı kazanan ekip Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak.

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