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    25 Nisan 2018, Çarşamba

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    Osmanlıspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

    Osmanlıspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor
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    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında 'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Günün tek çalışmasına tedavisi devam eden Mehmet Batdal katılmazken, Payam takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

    ;Mor-Sarılılar, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Farklı istasyonlarda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular daha sonra dar alanda üç takım halinde dönüşümlü olarak top kapma oyunu oynadı. Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maç yapan Mor-Sarılılar antrenmanı sonlandırdı.

    , yarın saat 11:00'de yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

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