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    24 Nisan 2018, Salı

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    Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 0-3

    Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank: 0-3
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    Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Voleybol play-off final serisi 4. maçında , 'yı 3-0 yendi.

    Bu sonuçla şampiyonluk kupasını bugün kaldırma fırsatını kaçırırken, seride 2-2 eşitliği sağladı. Final serisinin beşinci ve son maçı, 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.

    Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, kullandığı taktik servislerle rakibinin oyun sistemini bozup, Zhu Ting'in sayılarıyla sonuca giderken, teknik molaya 12-5 önde geldi. Sloetjes'in skorer oyunu sonrası sarı-siyahlı ekip, ilk seti 25-13 kazanıp, 1-0 öne geçti.

    İkinci sette 5. sayıya kadar karşılıklı ataklar sürerken, etkili servisler kullanan VakıfBank, rakibini oyundan düşürdü. Zhu Ting ve Sloetjes'in sayılarıyla oyunu domine eden VakıfBank, teknik molayı 12-7 üstün geçip, seti de 25-16 aldı.

    Oyunun kontrolünü üçüncü sette de elinde tutan VakıfBank, teknik molayı 12-8 önde kapattı. Boskovic'le kazandığı sayılarla sette 20-20 eşitliği yakalayan Eczacıbaşı VitrA, devamını getiremedi ve VakıfBank seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman

    Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Ezgi Dilik, Adams, Güldeniz Önal)

    VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş, Cansu Özbay (Gizem Güner, Ayça Aykaç, Robinson, Naz Aydemir Akyol)

    Setler: 13-25, 16-25, 23-25

    Süre: 80 dakika (23, 27, 30)



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