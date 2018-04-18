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Seçim günü Dünya Kupası'nda 3 maç var
Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran günü yapacağını açıkladı. Seçim günü, 2018 Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapacağını ilan etti.
Seçim günü Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak. İşte 24 Haziran'da yapılacak maçlar: İngiltere-Panama, Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya...
Dev turnuva 14 Haziran'da başlıyor
14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak turnuva, 15 Temmuz'da Lujniki Stadı'nda oynanacak finalle sona erecek.
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