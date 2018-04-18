Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran günü yapacağını açıkladı. Seçim günü, 2018 Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapacağını ilan etti.

Seçim günü Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda 3 maç oynanacak. İşte 24 Haziran'da yapılacak maçlar: İngiltere-Panama, Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya...

Dev turnuva 14 Haziran'da başlıyor

14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak turnuva, 15 Temmuz'da Lujniki Stadı'nda oynanacak finalle sona erecek.