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    14 Nisan 2018, Cumartesi

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    Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0'la geçti ve ligi 3. sırada bitirdi

    Derbide gülen Fenerbahçe
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    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Voleybol Vestel 'nde play-off üçüncülük mücadelesinin ikinci maçında , deplasmanda 'ı 3-0 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve ligi 3. sırada tamamladı.

    Sarı-lacivertliler, bu sonuçla gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Ligi 4. sırada bitiren ise CEV Kupası'na katılacak.

    Karşılıklı ataklarla başlayan birinci sette Galatasaray, teknik molayı 12-9 önde geçti. Skoru 24-24'e getiren , ardından Rahimova'nın sayısıyla seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.

    Galatasaray, ikinci sette Neslihan'ın ataklarıyla teknik molayı 12-7 önde geçti. Ardından sarı-kırmızılı takımın basit hatalarını iyi değerlendiren Fenerbahçe, skoru 23-23'e getirdi ve çekişmeli geçen seti 29-27 alarak 2-0 üstünlük yakaladı.

    İyi başladığı üçüncü sette teknik molayı 12-8 önde geçen Fenerbahçe, seti 25-17, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay

    Galatasaray: Cansu Çetin, Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, İlkin Aydın)

    Fenerbahçe: Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Damla Çakıroğlu, Eda Erdem Dündar, TomKom, Rahimova (Merve Dalbeler, Jerkov, Bahar Toksoy Guidetti, Melis Yılmaz)

    Setler: 24-26, 27-29, 17-25

    Süre: 94 dakika (28, 37, 29)


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