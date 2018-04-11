Müzesinde eksik kupa kalmadı

Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını 3-1'lik galibiyetin rövanşında konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmayı 25-17, 25-17 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Eczacıbaşı VitrA, 1998-1999 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nı, 2014-2015 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi kupasını, 2015 ve 2016'da Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nu ve son olarak Kadınlar CEV Kupası'nı kazanarak 5'inci Avrupa kupasını müzesine götürdü. Müzesinde eksik kupa kalmayan başarının adı Eczacıbaşı bu sene hiç yenilgi almadan ve rakiplerine çok az set vererek adını zirveye yazdırdı. Bu arada Eczacıbaşı seneye şampiyonlar liginde olmayı garantiledi.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından gelen şampiyonlukla büyük bir sevinç yaşayan turuncu-lacivertliler, taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluğu coşkulu bir şekilde kutladı. Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı anlarda sahaya inen ve oyuncuları teker teker tebrik eden Eczacıbaşı VitrA Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada "Hakkımızı aldık, çok mutluyuz. Bizim bu kupayı almamız lazımdı, aldık. Kızlarımız çok güzel oynadı, çok mutluyuz" dedi.



MOTTA: "TAKIMIMIN İYİ OYNADIĞI ZAMAN NELER YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORUM BUNU GÖSTERMİŞ OLDUK"

Takımı ile gurur duydugunu dile getiren Başantrenör Motta, "Oynadığımız tüm maçları 3-0 veya 3-1 kazandık. Bugün de kupayı kazanan taraf olduk. Çok mutluyum. Kolay olmadı ama takımımın iyi oynadığı zaman neler yapabileceğini biliyorum. Bunu da kupayı kazanarak göstermiş olduk" diye konuştu.



GÜLDENİZ ÖNAL: "TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Takımın önemli oyuncularından Güldeniz Önal, çok mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: "İki maç üzerinden kazandık, çok mutluyuz gerçekten. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Final maçları güzel bir atmosferde oynandı. Çok çekişmeli geçmedi belki ama bu zamana kadar güzel maçlar oynadık. Önümüzde lig var, lig öncesi güzel bir motivasyon oldu. Herkesle gurur duyuyorum. Herkesi tebrik ediyorum, emeklerine sağlık. Organizasyonu düzenleyen herkesin de emeğine sağlık, hafta içi olmasına rağmen dolu bir salonda oynadık, bu kolay bir şey değil. Gelenlere de teşekkür ederim."



BÜŞRA KILIÇLI: "TÜM SEZON BU KUPA İÇİN ÇALIŞTIK"

Büşra Kılıçlı, sezon boyunca bu kupa için çalıştıklarının altını çizerek, "Çok mutluyuz. Avrupa kupasını aldık, şimdi önümüzde bir kupa daha var. Ama onu düşünmeden önce bugünün mutluluğunu yaşayacağız. Sezon boyunca bu kupayı havaya kaldırmak için çalıştık. Bütün takım arkadaşlarımla, staffla, kulüpteki herkesle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



MELİHA İSMAİLOĞLU: "İYİ DEFANS YAPTILAR AMA BUNUN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Son olarak söz alan Meliha İsmailoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "İlk maçı almak büyük bir avantajdı bizim için. Burada da iki setten sonra belli oldu şampiyonluğumuz, gerçekten çok mutluyuz. Zorladılar, iyi servis attılar, iyi defans yaptılar. Ama biz bunun üstesinden geldik. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz."



Öte yandan final karşılaşmasının ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde; Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, CEV Kupası Finallerinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.