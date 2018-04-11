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    11 Nisan 2018, Çarşamba

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    Arkasspor'da ilk fire Gökhan

    Arkassporda ilk fire Gökhan
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    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Efeler Ligi'nde final serisini 3-1 kaybederek şampiyonluğu Halkbank'a kaptıran 'da kadrodan ayrılan ilk isim altyapı patentli smaçör oldu.

    Sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yapan 25 yaşındaki voleybolcu, "14 yılın ardından formasıyla son maçıma çıktım. Mükemmel insanlarla tanışıp, yan yana oynama fırsatı elde ettim. Nice sevinçler, nice üzüntüler yaşadım. Bugüne kadar üzerimde emeği geçen oyuncusundan antrenörüne, teknik ekibinden yönetimine ve her zaman desteğini esirgemeyen İzmir halkına çok teşekkür ederim" dedi.
    Öte yandan Gökhan'ın kariyerini Rusya'da sürdürebileceği öğrenildi.

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