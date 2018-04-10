Ziraat Bankası Avrupa ikincisi

Voleybolda Erkekler CEV Kupası finali rövanş maçında Ziraat Bankası, sahasında Rusya'nın Belogorie takımına 3-2 yenildi.

Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 3-0'lık sonuçla kazanan Rus temsilcisi, kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda final oynayan Ziraat Bankası ise ikinci oldu.

Müsabakanın Yunan başhakemi Georgios Georgouleas ise karşılaşma sonrasında aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı. Maçtan önce CEV Asbaşkanı Banu Can Schürman, hakem Georgouleas'a plaket verdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Ziraat Bankası, rakibinin yaptığı hataları özellikle Antonov ile iyi değerlendirerek ilk teknik molaya 8-4 üstün girdi. Teknik mola sonrası toparlanan konuk ekip, Tetyukhin ve Nikolov'un sayılarıyla 6-2'lik seri bularak skora denge getirdi: 10-10. Ziraat Bankası'nın bloklarını yüksek yüzdeyle geçmeyi başaran Belogorie, 2. teknik molayı 16-14 önde geçen taraf oldu. Koray Şahin ile üst üste sayılar üreten Ziraat Bankası, oyunun kontrolünü eline alarak seti 25-21 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla girilen 2. sette her iki takım da birbirinin hücumlarını engellemekte zorluk çekti. Muserskiy'in file önündeki etkili oyunuyla skor üstünlüğünü eline geçiren konuk takım, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Kurek'in de devreye girmesiyle skoru 14-14'e taşıyan Türk ekibi, savunmada açıklar vermeye devam edince Belogorie, 2. teknik molaya 1 sayı farkla üstün girdi: 15-16. Ulaş Kıyak'ın servis turunda 22-21'lik skorla öne geçen Ziraat Bankası, Antonov'un sayılarıyla seti 26-24 aldı ve skoru 2-0'a taşıdı.

3. sette Kurek-Antonov ikilisiyle rakip savunmayı aşan Ziraat Bankası, Muserskiy ve Iereshchenko'yu durdurmakta zorlanınca Belogorie, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Sahanın her bölgesinden ürettiği sayılarla kontrolü elinde tutmaya devam eden Rus ekibi, 2. teknik molayı da 3 sayı farkla 16-13 önde geçti. Ziraat Bankası, bir kez daha Ulaş Kıyak'ın servis turunda üst üste sayılar bularak 17-17'lik skorla dengeyi sağladı. Ziraat Bankası, Emre Savaş ve Kurek ile art arda sayılar kazanırken, Belogorie, Tetyukhin'in etkili oyunuyla seti 28-26 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 4. setine iyi giren taraf konuk Belogorie oldu. Yaptığı bloklarla üst üste sayılar bulan Rus ekibi, Ziraat Bankası'nın servis hatalarını da iyi değerlendirdi ve ilk teknik molayı 8-6 üstün geçti. İstediği servis performansını bir türlü yakalayamayan Türk temsilcisi, bloklarda başarı sağladı ve skora (11-11) denge getirdi ancak Belogorie, ikinci teknik molaya da 16-15 önde girdi. Tetyukhin ve Bakun'un etkili oyunlarıyla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Rus ekibi, seti 25-21 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi ve kupayı kazanmayı garantiledi.

5. sete moralli başlayan konuk takım, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Belogorie, rahat bir oyun sergilediği seti 15-11, karşılaşmayı da 3-2 kazandı.

Erkekler CEV Kupası'nı kazanan Rus ekibi Belogorie'ye kupasını CEV Asbaşkanı Banu Can Schürman, madalyalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Alper Sedat Aslandaş verdi.

Finalist Ziraat Bankası'na ise kupasını eski Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Hüsnü Can, madalyalarını ise Avrupa Kupası Komisyon Üyeleri Nilüfer Shimonsky ve Andro Lezhova takdim etti.

En değerli oyuncusu (MVP) seçilen Ziraat Bankası'ndan Ulaş Kıyak, ödülünü Denizbank Bölge Müdürü Tufan Ergür'ün elinden aldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Georgios Georgouleas (Yunanistan), Zdenek Grabovsky (Çekya)

Ziraat Bankası: Kurek, Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Enes Atlı, Cacic)

Belogorie: Nikolov, Grankin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin (Eremin, Obmochaev, Safonov, Danilov, Poroshin, Khanipov, Spodobets)

Setler: 25-21, 26-24, 26-28, 21-25, 11-15

Süre: 131 dakika (27, 31, 30, 27, 16)