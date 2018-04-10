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    10 Nisan 2018, Salı

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    Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Baktan Eczacıbaşı VitrAya tebrik
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    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    , Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını saf dışı bırakarak kupaya uzanan 'yı tebrik etti.

    Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Voleybol Kadınlar CEV Kupası final serisinde Belarus ekibi Minchanka'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan 'yı kutluyorum. Türk voleybolunun ekol kulüplerinden olan Eczacıbaşı VitrA'da bu büyük başarıya imza atan oyuncuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eczacıbaşı VitrA'nın uluslararası organizasyonlarda kazandığı bu değerli şampiyonlukları, gelecek yıllarda da sık sık tekrarlanmasını ümit ediyorum."

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