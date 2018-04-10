;
    10 Nisan 2018, Salı

    DİĞER

    Eczacıbaşı VitrA Avrupa Şampiyonu!

    Eczacıbaşı VitrA Avrupa Şampiyonu!
    DİĞER
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası final rövanş mücadelesinde rakibi Minchanka Minsk karşısında ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-17 kazanarak, şampiyonluğunu ilan etti.

    Ayrıntılar geliyor...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Suriyeli çocukların yılmaz destekçisi Ronaldo! Suriyeli çocukların yılmaz destekçisi Ronaldo!
    Onun otomobil tutkusu başka! Onun otomobil tutkusu başka!
    Voleybol Efeler Liginde şampiyon belli oldu Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyon belli oldu
    BİZE ULAŞIN