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Eczacıbaşı VitrA Avrupa Şampiyonu!
Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası final rövanş mücadelesinde rakibi Minchanka Minsk karşısında ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-17 kazanarak, şampiyonluğunu ilan etti.
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