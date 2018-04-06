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    06 Nisan 2018, Cuma

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    Formula 1’de sıradaki durak Bahreyn

    Formula 1’de sıradaki durak Bahreyn
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn'de düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'si sıralama turları yarın, yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 18.10'da yapılacak. Yarış, 5 bin 412 metrelik pistte 57 tur üzerinden oluşacak. Avustralya'da organize edilen sezonun ilk yarışında ilk sırayı Ferrari ekibinin Alman pilotu Sebastian Vettel almıştı.
    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar klasmanı
    1 - Sebastian Vettel: 25 puan
    2 - Lewis Hamilton: 18 puan
    3 - Kimi Raikkonen: 15 puan
    4 - Daniel Ricciardo: 12 puan
    5 - Fernando Alonso: 10 puan

    Takımlar klasmanı
    1 - Ferrari: 40 puan
    2 - Mercedes: 22 puan
    3 - Aston Martin Red Bull Racing: 20 puan
    4 - McLaren: 12 puan
    5 - Renault: 7 puan

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