Formula 1’de sıradaki durak Bahreyn

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn'de düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'si sıralama turları yarın, yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 18.10'da yapılacak. Yarış, 5 bin 412 metrelik pistte 57 tur üzerinden oluşacak. Avustralya'da organize edilen sezonun ilk yarışında ilk sırayı Ferrari ekibinin Alman pilotu Sebastian Vettel almıştı.Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar klasmanı1 - Sebastian Vettel: 25 puan2 - Lewis Hamilton: 18 puan3 - Kimi Raikkonen: 15 puan4 - Daniel Ricciardo: 12 puan5 - Fernando Alonso: 10 puanTakımlar klasmanı1 - Ferrari: 40 puan2 - Mercedes: 22 puan3 - Aston Martin Red Bull Racing: 20 puan4 - McLaren: 12 puan5 - Renault: 7 puan