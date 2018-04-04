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    04 Nisan 2018, Çarşamba

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    Dörtlü Final bileti için sahaya çıkacak

    Dörtlü Final bileti için sahaya çıkacak
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    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    VakıfBank Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Volero takımını konuk edecek.

    VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

    Tur atlayacak ekibin Dörtlü Final'e kalacağı eşleşmenin ilk maçını deplasmandaki 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-siyahlı ekip, 3 kez kazandığı bu kupada üst üste 6. toplamda ise 10. defa son 4 takım arasına girmeye çalışacak.

    VakıfBank, yarın rakibini yenmesi ya da 3-2 yenilmesi durumunda tur atlayan taraf olacak. Volero'nun maçı 3-0 veya 3-1'lik sonuçlarla kazanması halinde ise Dörtlü Final'e kalacak takım altın sette belirlenecek.

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