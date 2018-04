Badminton Milli Takımı Finlandiyada

Türkiye Badminton Milli Takımı, yarın başlayıp 8 Nisan tarihinde sona erecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Finnish Open 2018 International Challenge Badminton Turnuvası'na katılmak üzere Finlandiya'nın Vantaa şehrine gitti.



33 ülkeden 304 sporcu madalya mücadelesi vereceği turnuvada Türkiye'yi; tek erkeklerde Emre Lale, Muhammed Ali Kurt; tek kadınlarda Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ; çift kadınlarda ise Nazlı Can İnci - Bengisu Erçetin ve Ebru Yazgan - Büşra Ünlü temsil edecek.



FEDERASYON BAŞKANI ÖZMEKİK: "FİNLANDİYA'DA YAPILACAK OLİMPİYAT KOTA MÜSABAKASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

Kota müsabakalarının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "2020 Olimpiyatları'na puan veren müsabakalardan olması nedeniyle Finlandiya'da yapılacak Olimpiyat kota müsabakası bizim için önemlidir. Şu an tek kadınlarda Neslihan Yiğit 2020 Olimpiyatları'na kota almış durumdadır, tek erkeklerde Emre Lale kota alma yolunda ilerlemektedir. Yine çift bayanlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci kota alma yolunda şu an Dünya sıralamasında en üst sırada olan sporcularımız olarak öne çıkmışlardır. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

DİĞER HABERLER